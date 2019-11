Alegeri SUA. Bloomberg, împotriva lui Trump. Amenințare uriașă pentru Biden Fostul primar se pregatește in mod activ pentru participarea la alegerile primare din cadrul Partidului Democrat și ar putea depune actele de inscriere chiar saptamana aceasta, insa un consilier al acestuia a indicat ca politicianul nu a luat inca o decizie finala in aceasta privința. Bloomberg, in varsta de 77 de ani, a renunțat sa participe la alegerile primare pentru scrutinul prezidențial din 2020 din cauza ca, inițial, cursa parea dominata de fostul vicepreședinte Joseph Biden, insa intre timp a devenit tot mai sceptic in legaturile cu șansele lui Biden de a caștiga nominalizarea… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Bloomberg, in varsta de 77 de ani, mogul media si filantrop, cu trei mandate de primar in cea mai mare metropola a Statelor Unite, este sceptic ca vreunul dintre actualii candidati democrati il poate invinge pe presedintele republican Donald Trump anul viitor, a indicat purtatorul sau de cuvant,…

- Beto O'Rourke a anunțat vineri ca se retrage din cursa pentru desemnarea candidatului Partidului Democrat la functia de presedinte al SUA, dar a anunțat ca va susține candidatul democraților în lupta cu actualul lider de la Casa Alba, Donald Trump, informeaza publicația The Guardian, citata…

- Senatoarea americana Elizabeth Warren, o stea in ascensiune in alegerile primare democrate in vederea desemnarii adversarului lui Donald Trump in 2020, l-a depasit usor pe fostul vicepresedinte Joe Biden, potrivit unui sondaj, o premiera pentru aceasta progresista care poarta o campanie de teren dinamica…

- ​Donațiile catre candidații la președinția Statelor Unite vor fi la fel de simple cum este aprinsul luminii, prin intermediul asistentei digitale Alexa, informeaza Amazon preluata de Reuters. Alexa Political Contributions, sprijinita de Amazon Pay, sistemul de plați al companiei, va permite clienților…

- Analiștii americani experimentați considera ca 2020 poate fi anul în care Elizabeth Warren va obtine nominalizarea Partidului Democrat pentru a candida la presedintie și pentru a încerca sa evite realegerea actualului președinte al SUA, Donald Trump, scrie Rador, citând Folha Online.…

- Fostul congresman de Carolina de Sud, Mark Sanford, il va concura pe presedintele american Donald Trump in alegerile primare din Partidul Republican, potrivit unui anunt facut de acest politician duminica intr-un interviu la postul Fox News, transmite Reuters. "Sunt aici pentru a va spune…

- Acesta este al treilea abandon in actualele alegeri primare dupa cele ale lui Eric Swalwell si John Hickenlooper.Jay Inslee, guvernatorul progresist al statului Washington, din nord-vestul SUA, era creditat cu mai putin de 0,5% in sondajele pentru investitura democrata."A devenit…

- ''Orice evreu care voteaza pentru un democrat cred ca da dovada fie de lipsa totala de cunostinte, fie de o mare neloialitate'', a afirmat marti Trump, la Casa Alba.Remarcile sale au fost condamnate imediat de progresisti evrei pe retelele de socializare online, pentru faptul ca Trump a…