Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Liberal al premierului canadian Justin Trudeau a câștigat alegerile federale de luni si va forma viitorul guvern, dar și-a pierdut majoritatea deținuta și va avea un guvern minoritar, arata estimarile difuzate de mai multe canale de televiziune, potrivit BBC.

- Candidatul USR la alegerile prezidentiale, Dan Barna, a declarat ca viitorul guvern trebuie sa isi asume organizarea alegerilor parlamentare anticipate. Liderul USR a spus ca zilele viitoare se va...

- Sambata, 12 octombrie, incepe, oficial, campania electorala pentru alegerile prezidențiale – in cursa pentru Cotroceni s-au inscris 14 candidați. Primul tur al alegerilor pentru desemnarea președintelui Romaniei are loc duminica, 10 noiembrie, iar cel de-al doilea tur de scrutin este programat pe data…

- Autoritatea Electorala Permanenta a elaborat si lansat in dezbatere publica proiectul de hotarare privind aprobarea Ghidului finantarii campaniei electorale la alegerile pentru Presedintele Romaniei din anul 2019, a anuntat vineri un comunicat al institutiei, conform agerpres.ro. Proiectul vizeaza…

- Noul guvern de coalitie din Italia, care l-a exclus de la putere pe Matteo Salvini, liderul Ligii (extrema dreapta), nu este popular printre alegatori, indica un sondaj de opinie publicat sambata de cotidianul Corriere della Sera, scrie agerpres.ro.

- Liderul socialist spaniol Pedro Sanchez a declarat marti ca exista prea multe neintelegeri cu alianta de stanga radicala Unidas Podemos pentru a forma un guvern de coalitie, dar a oferit o optiune prin care cele doua partide ar conveni asupra politicilor guvernamentale, iar Podemos ar avea pozitii…

- Joana Sainz, de 30 de ani, a fost lovita in stomac de un cartus pirotehnic care explodat pe scena chiar in timpul reprezentatiei. Artista facea parte din Super Hollywood Orchestra. Accidentul s-a produs duminica in orasul Las Berlanas, aflat la nord-vest de Madrid la ora locala 2 a.m , relateaza…

- Ludovic Orban va fi șeful de campanie al PNL pentru alegerile prezidențiale, liderul liberalilor urmând sa aiba consultari cu Klaus Iohannis în privința echipei de organizare a campaniei electorale pentru un nou mandat la Cotroceni, relateaza Mediafax.Liberalii au decis, luni,…