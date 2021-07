Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Actiune si Solidaritate (PAS), partidul partidul reformist și proeuropean care a fost condus pana nu demult de actualul președinte moldovean Maia Sandu, a obținut circa 46,95% din voturi la alegerile parlamentare, dupa centralizarea a peste 1.950 de procese verbale dintr-un total de 2150 (90%).…

- CHIȘINAU, 12 iul - Sputnik. Dupa prelucrarea a 100 % din procesele verbale, Comisia Electorala Centrala anunța urmatoarele rezultate preliminare in raionul Calarași: Partidul Acțiune și Solidaritate - 60,76% Blocul Electoral al Comuniștilor și Socialiștilor - 19,10% Partidul Politic „ȘOR” -…

- CHIȘINAU, 11 iul - Sputnik. Dupa prelucrarea a 100 % din procesele verbale, Comisia Electorala Centrala anunța urmatoarele rezultate preliminare in raionul Cantemir: Partidul Acțiune și Solidaritate - 55,82%Blocul Electoral al Comuniștilor și Socialiștilor - 22,11%Partidul Politic…

- Republica Moldova isi alege duminica Parlamentul, dizolvat in luna aprilie. Dupa ce in toamna au ales un presedinte pro-european, pe Maia Sandu, moldovenii vor decide daca partidul ei, Partidul Actiune si Solidaritate, va avea majoritate in Parlament. Contracandidatii, fostii presedinti Igor Dodon…