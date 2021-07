Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Acțiune și Solidaritate al Maiei Sandu a obținut 52,80% dintre voturi la alegerile parlamentare anticipate din Republica Moldova dupa centralizarea proceselor verbale din toate cele 2.150 de secții de vot, potrivit datelor Comisiei Electorale Centrale . PAS este urmat de alianța comuniștilor…

- Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) și Blocul Electoral al Comuniștilor și Socialiștilor (BECS) vor avea cele mai multe mandate de deputat in noua legislatura a Parlamentului, noteaza știri.md Astfel, PAS a acumulat 52,80%, BECS 27,17 % și PP Șor 5,74%. Partidul Acțiune și Solidaritate…

- Președintele Klaus Iohannis a transmis luni un mesaj dupa alegerile din Republica Moldova. Președintele Romaniei ii felicita pe moldoveni pentru vot și pentru “opțiunea clara” pentru integrare europeana. „Felicitari cetațenilor R. Moldova pentru spiritul civic și opțiunea clara pentru reforme, stat…

- CHIȘINAU, 12 iul - Sputnik. In viitorul parlament al Republicii Moldova vor intra Partidul Acțiune și Solidaritate, Blocul Electoral al Comuniștilor și Socialiștilor și Partidul Politic Șor. Conform rezultatelor preliminare, Partidul Acțiune și Solidaritate acumuleaza 52,72% din voturi –…

- La 11 iulie, in Republica Moldova au avut loc alegeri parlamentare anticipate. Dupa procesarea a 98,19% din numarul total de procese verbale in Parlamentul țarii ar putea intra 3 formațiuni politice: Partidul Acțiune și Solidaritate care a acumulat 51,11% din numarul total de voturi. Blocul Electoral…

- Partidul Actiune si Solidaritate (PAS) al presedintelui Maia Sandu ar fi obtinut cel mai bun scor la alegerile parlamentare anticipate organizate duminica din Republica Moldova, potrivit rezultatelor preliminare prezentate de Comisia Electorala Centrala (CEC), dupa numararea voturilor din jumatate…

- Republica Moldova isi alege duminica Parlamentul, dizolvat in luna aprilie. Dupa ce in toamna au ales un presedinte pro-european, pe Maia Sandu, moldovenii vor decide daca partidul ei, Partidul Actiune si Solidaritate, va avea majoritate in Parlament. Contracandidatii, fostii presedinti Igor Dodon…