- Partidul Acțiune și Solidaritate al președintei Maia Sandu a obținut 52,5% dintre voturi la alegerile parlamentare anticipate din Republica Moldova, arata datele preliminare ale Comisiei Electorale Centrale, dupa numararea a 99,49% dintre voturi. PAS este urmat de blocul comuniștilor și socialiștilor,…

- „Sfarșitul domniei hoților asupra Moldovei”, așa a descris Maia Sandu rezultatul alegerilor parlamentare, duminica seara, imediat dupa anunțarea primelor rezultate. De atunci, avansul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) a crescut, ajungand la peste 50% din voturile exprimate „Sper ca astazi sa…

- Intr-un mesaj postat pe Facebook, liderul de la Chisinau a subliniat ca, prin votul lor, alegatorii au pus umarul la intarirea democratiei in R. Moldova. Totodata, Maia Sandu si-a manifestat nemultumirea fata de modul in care au functionat institutiile statului implicat in organizarea alegerilor."Va…

- „Sper ca astazi sa fie finalul unei ere grele pentru Moldova, sper ca astazi sa fie sfârșitul domniei hoților asupra Moldovei”, a transmis duminica seara președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, fostul președinte al Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), partidul partidul reformist…

- CHIȘINAU, 11 iul - Sputnik. Maia Sandu le-a mulțumit tuturor celor care au mers duminica la vot. © Sputnik / Mihai CarausRezultatele alegerilor dupa procesarea a 80% din voturi: Cat au acumulat PSRM și PCRM"Dragi cetațeni, va mulțumesc celor care ați mers astazi la vot și ați pus umarul la…

- Fostul presedinte al Republicii Moldova, socialistul Igor Dodon, a subliniat importanta votului la alegerile parlamentare anticipate de duminica, aratand ca de acest vot depinde cine va fi la guvernare in urmatoarea perioada. Dodon, care candideaza pe pozitia a doua a listelor Blocului Electoral al…

- Republica Moldova isi alege duminica Parlamentul, dizolvat in luna aprilie. Dupa ce in toamna au ales un presedinte pro-european, pe Maia Sandu, moldovenii vor decide daca partidul ei, Partidul Actiune si Solidaritate, va avea majoritate in Parlament. Contracandidatii, fostii presedinti Igor Dodon…

- CHIȘINAU, 4 iul - Sputnik. Reprezentanții Alianței pentru Unirea Romanilor (AUR) au incercat sa blocheze marșul organizat astazi de Blocul Electoral al Comuniștilor și Socialiștilor. Aceștia s-au aliniat intr-un rand in fața coloanei de manifestanți a socialiștilor și comuniștilor și au intins un…