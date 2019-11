Alegeri prezidențiale 2019 - numărătoare paralelă. Codrin Ștefănescu, decizie în PSD DC News: PSD nu a avut numaratoare paralela la alegerile europarlamentare din 26 mai 2019, dar va avea la alegerile prezidențiale 2019? 'Da, vom avea numaratoare paralela. Și vom fi foarte vigilenți de aceasta data! Fiecare om pe care il avem in secția de votare va fi foarte atent la procesul electoral. Se va raporta imediat la nivel de județ, dupa inchiderea numaratorii. Vom avea o copie dupa fiecare proces verbal din fiecare secție de votare. Vom verifica raportarea finala. De data aceasta vom face o numaratoare in paralel și vom lua fiecare copie de proces verbal. Vom fi foarte… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

