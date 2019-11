ALEGERI PREZIDENTIALE 2019. De ce îţi apare "Mircea Diaconu" dacă dai căutare "Dan Barna" pe Google? "Ai cautat Dan Barna? Nu-ți pierde timpul. Cauta un candidat care te reprezinta. Vezi de ce ar trebui sa votezi Mircea Diaconu, daca vrei un președinte de buna-credința". Acest mesaj apare la o simpla cautare a candidatului "Dan Barna" pe Google, anuntul fiind unul platit. O situatie asemanatoare a avut loc luna trecuta intre doi mai retaileri online, disputa ajungand in instanta. „Cauți www cel ro? Descopera Oferta-eMag.ro https://www.emag.ro/search/www+cel+ro Cumpara www cel ro online pe eMAG.ro. Profita acum de prețuri avantajoase . Gasești mai mult decat crezi! Comanda și ai livrare… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

„Cauți www cel ro? Descopera Oferta-eMag.ro https://www.emag.ro/search/www+cel+ro Cumpara www cel ro online pe eMAG.ro. Profita acum de prețuri avantajoase . Gasești mai mult decat crezi! Comanda și ai livrare…

- Agenția de marketing online și SEO TargetWeb a realizat un studiu cu privire la ceea ce cauta romanii pe Internet in ultima luna cu privire la alegerile prezidențiale. Studiul a avut in vedere volumul de cautari dupa numele candidaților, dar și alte cuvinte relevante alegerilor prezidențiale. Datele…

