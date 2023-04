Stiri pe aceeasi tema

- Cetatenii bulgari sunt chemati la urne, duminica, in al cincilea scrutin parlamentar organizat in ultimii doi ani, pe fondul nemultumirii fata de elitele politice, percepute ca refuzand sa combata coruptia si sa aplice reforme economice, scrie Reuters.

- Președintele Rumen Radev, care a reprezentat Bulgaria la reuniunea liderilor din cele 9 țari de pe flancul estic al NATO de la Varșovia cu președintele american Joe Biden, a declarat ca acțiunile militare nu sunt suficiente pentru a se ajunge la pace in Ucraina. Fii la curent cu cele mai noi…

- Ministrul de externe, Bogdan Aurescu, a primit in weekend, la sediul MAE, o delegație a Comisiei pentru Servicii Armate a Camerei Reprezentanților din Congresul SUA, condusa de președintele acesteia, Mike Rogers, iar subiectul Visa Waiver a fost unul dintre punctele de discuție. „Aurescu a subliniat…

- Bulgaria va avea noi alegeri parlamentare anticipate in primavara, a cincea oara in ultimii doi ani, dupa ce vineri si socialistii au esuat in formarea unei majoritati, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Seful diplomatiei romane a amintit, in conferinta de presa organizata de Ambasada Suediei la Bucuresti cu prilejul preluarii Presedintiei Consiliului UE, maniera in care tara noastra a gestionat situatia creata de razboiul din Ucraina, aratand ca Romania a fost un "gardian de facto al securitatii UE",…