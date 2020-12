Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general Nicusor Dan a afirmat, miercuri, in deschiderea primei sedinte a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, ca alegerea viceprimarilor nu se afla pe ordinea de zi, intrucat mai exista un conflict netransat definitiv in instanta, nefiind validati toti consilierii generali.

- Pandemia de COVID-19 ne-a transformat total comportamentul de zi cu zi și reacțiile la situațiile firești. Daca inainte de declararea pandemiei numarul celor care manifestau simptome asociate stresului cronic era unul mare, dupa ce am avut pandemie și SARS-CoV-2 s-a jucat cu mintea noastra cum a vrut,…

- Maestrul Nicolae Botgros, la 21 noiembrie curent, a dezvaluit, pe pagina sa de Facebook, ca s-a tratat si revine acasa, dupa ce s-a infectat cu noul virus COVID-19. „Putem spune, ca titlul acestei lucrari scrisa de Gh.Banariuc, mi se potriveste foarte bine, acum, cind am ajuns acasa de la spital” –…

- Romania se confrunta cu o situație incredibila! Deși au trecut doua zile de cand alegerile locale s-au incheiat, in mai multe localitați din țara, precum și in sectoarele 1 și 5 ale Capitalei, se cere renumararea voturilor, dupa acuzații de frauda. Ministrul de interne, Marcel Vela, a anunțat, marți,…

- In cadrul celui de-al doilea webinar “Sanatatea este in alimentație”, care a avut ca tema Cum ajung copiii sa dezvolte bolile cronice?, dna. dr. Gabriela Ion, șef de lucrari UMF “Carol Davila” București, medic primar pediatrie Spitatul Grigore Alexandrescu din București și doctor in Științe Medicale,…

- Așa cum e legitim sa votam, e legitim și sa nu mergem la vot. Pentru ca exista dreptul de a te considera nereprezentat de candidați. Paradoxul e insa acesta: cu cat cautam oameni perfecți, cu atat ajungem tot mai jos. Aleșii sunt tot mai slabi, orașele cu incasari de trei miliarde de euro, precum Bucureștiul,…