​​Alegeri locale 2020 Olt: Doi candidaţi PMP la funcţia de primar au obţinut câte un singur vot Candidatii PMP la functia de primar în comunele Gradinari si Optasi-Magura au obtinut câte un singur vot, iar cel din comuna Sopârlita a obtinut doua voturi, desi listele de candidati ale partidului pentru consiliile locale în cele trei comune cuprind mai multe nume si au fost votate de mai multe persoane, potrivit rezultatelor partiale publicate de Autoritatea Electorala Permanenta.



Având în vedere numarul voturilor obtinute de cei trei candidati, este posibil ca acestia sa nu fi reusit sa obtina voturi nici de la colegii lor de partid alaturi de care… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

