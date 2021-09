Stiri pe aceeasi tema

- Crestin-democratii (CDU) si social-democratii (SPD) sunt umar la umar la alegerile din Germania, obtinand cate 25% din voturi la scrutinul legislativ de duminica, releva un exit-poll citat de Reuters, scrie AGERPRES. Verzii au obtinut 15%, iar liberal-democratii (FDP) si extrema-dreapta (AFD), cate…

- Social-democratul Olaf Scholz, creștin-democratul Armin Laschet și ecologista Annalena Baerbock vor sa preia fotoliul de șef al executivului Germaniei, dar șansele lor depind de scorul partidelor și de negocierile pentru formarea unei coaliții, care se vor intinde, foarte posibil, pe mai multe luni,…

- Alegatorii germani voteaza azi pentru noul parlament federal și implicit pentru noul guvern care va conduce țara dupa retragerea actualului cancelar Angela Merkel. Doua partide intra cu șanse de a conduce acest executiv: conservatorii lui Merkel și social-democrații, in prezent partenerul lor junior…

- Candidatul de centru-stanga la functia de cancelar al Germaniei Olaf Scholz mizeaza pe o coalitie cu Verzii, de orientare de stanga, pentru formarea unui guvern, dar sondajele sugereaza ca va avea nevoie de sprijinul unui al treilea partid pentru a obtine o majoritate stabila in parlament, transmite…

- Candidatul social-democrat la functia de cancelar în perspectiva alegerilor parlamentare din Germania, Olaf Scholz, a anuntat ca este pregatit sa conduca guvernul într-o coalitie cu Verzii, transmite duminica DPA.Scholz a spus ca niciodata nu a existat ''niciun dubiu''…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, ii va primi saptamana viitoare pe conservatorul Armin Laschet (CDU) si social-democratul Olaf Scholz (SPD), ambii candidati la succesiunea cancelarului german Angela Merkel in cazul in care taberele lor respective vor castiga alegerile legislative din 26 septembrie,…

- Cancelarul german Angela Merkel a lansat marti, cu patru saptamani inainte de alegerile federale, un rar atac la adresa candidatului social-democrat la succesiunea sa, Olaf Scholz, transmit dpa si Reuters. Merkel si-a adaugat vocea la ceea ce a devenit o linie comuna de argumentatie impotriva…

- Partidul Social-Democrat (SPD) se claseaza pe primul loc in preferintele de vot inaintea scrutinului parlamentar programat in septembrie in Germania, devansand pentru prima data in ultimii 15 ani Uniunea Crestin-Democrata (CDU), informeaza postul german N-TV. Conform unui sondaj efectuat de Institutul…