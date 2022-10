Stiri pe aceeasi tema

- Luiz Inacio Lula da Silva a declarat duminica seara, dupa alegerea sa ca presedinte, ca Brazilia are nevoie de pace si unitate, adaugand ca tara sa s-a intors pe scena internationala si nu mai vrea sa fie un paria, informeaza luni AFP, citat de Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Presedintele Braziliei, Jair Bolsonaro, risca sa piarda turul doi al alegerilor prezidențiale, duminica. Deși a condus in mare parte din numaratoarea voturilor, dupa depașirea a 67% din voturi numarate, Bolsonaro a fost depașit de contracandidatul de stanga, Luiz Inacio Lula da Silva. Fii…

- Secțiile de votare s-au inchis duminica, in turul doi al alegerilor prezidențiale din Brazilia, in care se infrunta fostul lider de stanga Luiz Inacio Lula da Silva și actualul președinte de dreapta Jair Bolsonaro. Dupa primul tur caștigat de Lula, actualul președinte in exercițiu a erodat ușor avansul…

- Candidatul favorit la alegerile prezidentiale din Brazilia, Luiz Inacio Lula da Silva, a promis ca, in cazul in care va fi ales la scrutinul de duminica, va pune capat despaduririi din Amazon si ar plasa Brazilia pe calea atingerii emisiilor zero de gaze cu efect de sera, relateaza BBC preluat de…

- Fostul președinte de stanga, Luiz Inacio Lula da Silva, a ieșit pe primul loc in primul tur al alegerilor prezidențiale din Brazilia, duminica, dar președinte in exercițiu, Jair Bolsonaro , s-a situat mai aproape de rivalul sau decat se aștepta, continuand lupta in cadrul unuial doilea tur de scrutin…

- Fostul presedinte de stanga Luiz Inacio Lula da Silva a iesit invingator in primul tur al alegerilor prezidentiale de duminica din Brazilia in fata presedintelui in exercitiu Jair Bolsonaro, cei doi urmand sa se confrunte in al doilea tur, care va avea loc pe 30 octombrie, informeaza luni AFP, citata…

- Brazilia organizeaza alegerile prezidențiale duminica, iar actualul președinte - Jair Bolsonaro ar putea fi infrant de liderul stangii braziliene și fost președinte Luiz Inacio Lula da Silva .

- Fostul presedinte de stanga al Braziliei, Luiz Inacio Lula da Silva, are un avans de 15 puncte procentuale fata de actualul presedinte de extrema dreapta Jair Bolsonaro, insa acesta din urma reduce avansul inaintea alegerilor din 2 octombrie, potrivit unui sondaj de opinie publicat