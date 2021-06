Stiri pe aceeasi tema

- Armenii au votat duminica in cadrul unor alegeri legislative anticipate si riscante pentru premierul Nikol Pashinyan a carui popularitate s-a prabusit dupa recenta infrangere militara in fata Azerbaidjanului, la finalul unei campanii electorale vehemente care lasa sa se intrevada o atmosfera tensionata…

- Aproximativ 2,5 milioane de armeni sunt asteptati duminica la sectiile de votare pentru a-si exercita dreptul la vot in cadrul alegerilor parlamentare anticipate care incearca sa puna capat gravei crize politice izbucnite in aceasta tara dupa infrangerea in recentul razboi din Nagorno-Karabah. Este…

- Aproximativ 2,5 milioane de armeni sunt asteptati duminica la sectiile de votare pentru a-si exercita dreptul la vot in cadrul alegerilor parlamentare anticipate care incearca sa puna capat gravei crize politice izbucnite in aceasta tara dupa infrangerea in recentul razboi din Nagorno-Karabah.…

- Armenii sunt chemati duminica la urne in cadrul unor alegeri parlamentare anticipate pe care premierul Nikol Pashinyan a fost nevoit sa le convoace dupa o ampla miscare de protest in strada, in februarie, insotita de apeluri la demisia sa lansate de seful Statului Major si de mai multi generali,…

- A mai ramas mai puțin de o luna pana la alegerile parlamentare anticipate in Republica Moldova iar partidele politice duc o lupta continua in ceea ce privește distribuția secțiilor de votare din diaspora. Potrivit Comisiei Electorale Centrale, pentru cetațenii moldoveni cu drept de vot, stabiliți…

- Premierul armean in exercitiu, Nikol Pashinyan, a propus Baku sa-l dea pe fiul sau, Ashot, la schimb pentru toti prizonierii armeni detinuti de Azerbaidjan de la incheierea violentelor in Nagorno-Karabah in noiembrie trecut, relateaza miercuri agentiile de presa EFE si RBC. 'Am dat ordin organismelor…

- Turkmenistanul a organizat alegeri pentru Senat, urnele fiind deschise doar doua ore. Au fost deschise in total 6 sectii de votare, una in capitala, iar restul in cele 5 provincii ale tarii. Turkmenistan, una din cele mai inchise si autoritare state din lume, a organizat duminica primele alegeri pentru…

- Israelul organizeaza marti alegeri generale pentru a patra oara in doi ani, premierul Benjamin Netanyahu sperand ca datorita succesului campaniei de vaccinare impotriva Covid-19 va reusi sa scoata tara din blocajul politic fara precedent si sa formeze o majoritate stabila, in timp ce mai multi contracandidati,…