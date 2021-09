Stiri pe aceeasi tema

- Alegerile de duminica din Germania, care vor stabili cine va lua locul Angelei Merkel dupa ce a fost cancelar timp de 16 ani, au dominat discuțiile despre politica germana, însa alegatorii din Berlin nu-l vor vota duminica numai pe succesorul lui Merkel. Pe buletinul lor de vot se afla și un referendum…

- Germanii sunt așteptați astazi la urne pentru alegerile parlamentare, un scrutin a carui miza e desemnarea noului cancelar german. Scrutinul marcheaza retragerea din scena, dupa 16 ani in postul de cancelar, a Angelei Merkel.

- O posibila victorie a stangii la alegerile care vor avea loc duminica in Germania i-a speriat pe milionarii din aceasta tara care vor sa isi mute activele in Elvetia, sustin bancherii si avocatii specializati in taxe, consultati de Reuters, scrie AGERPRES. Daca la alegerile de duminica social democratii,…

- Candidatul conservatorilor germani la postul de cancelar, Armin Laschet, si-a prezentat vineri echipa de campanie in perspectiva alegerilor legislative din 26 septembrie, pe fondul scaderii popularitatii Uniunii Crestin-Democrate (CDU) in sondajele de opinie in ultimele saptamani, informeaza AFP, Reuters…

- Alegerile legislative de la sfarșitul lunii septembrie vor oferi surprize pe scena politica a Germaniei? O intrebare in suspensie, chiar daca timpul ramas pentru continuarea campaniei electorale este deja foarte scurt. Un sondaj de opinie dat publicitații acum doua zile dadea – la intențiile de vot…

- Un nou sondaj de opinie vine sa sustina sperantele candidatului conservator Armin Laschet de a-i succede Angelei Merkel la fraiele celei mai mari economii mondiale, dupa alegerile generale din septembrie din Germania, relateaza miercuri dpa. Sondajul Forsa a aratat ca sprijinul pentru Uniunea…

- CHIȘINAU, 11 iul - Sputnik. Comisia Electorala a recepționat copiile proceselor verbale de la secțiile de votare de la Tokio și Beijing. Rezultatele preliminare vor fi prezentate insa doar dupa inchiderea tuturor secțiilor de votare, a anunțat președintele Comisiei Electorale Centrale, Dorin Cimil…