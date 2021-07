Alegeri cu forţe de ordine la intrare, la PNL Timişoara - VIDEO Scandalul continua la alegerile PNL Timisoara, înca de la intrarea în sala unde are loc conferinta. Sâmbata, forte de ordine nu îi lasa sa patrunda în interior decât pe cei aflati pe convocator, transmite News.ro.

Scandalul a pornit înca de când s-a aflat ca regula pentru acces este aceea ca participantii la conferinta de alegeri sa fie înregistrati si sa primeasca o bratara pentru a putea sa voteze, iar cei care nu sunt pe convocator n-au putut patrunde în incinta.

Acestia au început sa vocifereze, iar fortele de ordine ale…

