Kim Yo-jong, sora liderului Coreei de Nord, Kim Jong-un, a acuzat Ucraina ca solicita arme nucleare, bazandu-si acuzatiile pe invocarea unei petitii online lansata in Ucraina, care deja a inregistrat aproape 1.000 de semnaturi, informeaza agentia nord-coreeana de stiri KCNA, citata de Reuters, potrivit…

Uniunea Europeana ar putea raspunde cu sancțiuni, in cazul in care China va furniza arme Rusiei, relateaza Agentia de presa ROSBALT, citata de Rador.

Procurorii francezi au deschis o ancheta preliminara in cazul unui presupus viol comis de fotbalistul echipei Marocului si al clubului Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi, anunța Rador.

Șeful mercenarilor ruși din Grupul Wagner, Evgheni Prigojin, a lansat marți doua atacuri verbale impotriva șefilor militari de rang inalt, acuzandu-i ca i-au privat pe luptatorii sai de muniții in ceea ce el a numit o incercare de tradare si de a distruge compania sa militara privata, anunța Rador.

Procurorii care ancheteaza responsabilitatea actorului Alec Baldwin intr-o impuscatura mortala pe un platou de filmare al filmului "Rust" in 2021 au renuntat luni sa-l judece pe actor pentru circumstanta agravanta, relateaza AFP.

Elon Musk a fost exonerat vineri de acuzatii de prejudicii materiale aduse investitorilor, dupa ce a postat un mesaj pe Twitter in care vorbea despre scoaterea la vanzare a unor actiuni la compania sa Tesla si a spus ca are finantarea asigurata pentru producatorul de automobile electrice, informeaza…

Actorul american Alec Baldwin a fost acuzat oficial de ucidere din culpa, dupa impuscarea mortala a directoarei de imagine pe un platou de filmare. Halyna Hutchins a fost impuscata in timpul filmarilor pentru westernul Rust, in statul New Mexico, in 2021, scrie Rador.

La mai bine de un an de cand a impuscat-o mortal pe directoarea de imagine Halyna Hutchins pe platourile de filmare a filmului "Rust", actorul american Alec Baldwin revine la rolul principal din westernul lui Joel Souza, potrivit news.ro.