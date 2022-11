Deputatul Nicolae Roman , ales pe listele Alianței pentru Unirea Romanilor (AUR) din județul Buzau, a anunțat inscrierea sa in Partidul Alianța Liberalilor și Democraților. Astfel, deși nu a relizat pragul la alegerile parlamentare din urma cu doi ani, ALDE va avea reprezentare in Parlament, chiar daca deputatul va activa ca independent. „Atunci cand am intrat in politica mi-am facut un proiect in care cei din meseria mea sa o duca mai bine, așa cum intreg acest popor trebuie sa o duca. Familia mea e de sorginte liberala. Atata timp cat am fost sub arme nu puteam sa imi exprim crezurile politice.…