AlbWho si IRAIDA lanseaza impreuna “Labirint”

- Iuliana Beregoi lanseaza single-ul “Cum suna liniștea”, o piesa dance, de dragoste care vorbește despre iubirea adolescentina, sincera și energica. Piesa “Cum suna liniștea” a fost compusa de Adelina Stinga (Iraida), Viky Red, Alexandru Cotoi, text Adelina Stinga (Iraida) și produsa de Viky Red, Alexandru…

- Alina Eremia are toate motivele sa fie fericita! Indragita cantareața tocmai a lansat o piesa noua, in colaborare cu baieții de la The Motans! Și aceasta nu este singura surpriza pregatita de cantareața!

- The Motans prezinta cel de-al doilea album din cariera sa care se numește ”My Rhythm & Soul” și include 12 piese compuse de artist și produse de Alex Cotoi, Viky Red, Marcel Botezan & Sebastian Barac, Vlad Lucan, Vladimir Coman, Achi Petre. Pe acest album se regasește și colaborarea cu Irina Rimes,…

- Global Records anunța o reușita importanta: este noul reprezentant exclusiv al repertoriului Warner Music in Romania incepand cu 1 august 2020. Global Records este casa de discuri cu cea mai rapida evoluție și cu un portofoliu care include artiști precum INNA, Antonia, Carla’s Dreams, Irina Rimes, The…

- Global Records anunța ca este noul reprezentant exclusiv al repertoriului Warner Music in Romania incepand cu 1 august. Global Records este casa de discuri cu cea mai rapida evoluție și cu un portofoliu care include artiști precum INNA, Antonia, Carla’s Dreams, Irina Rimes, The Motans, Alina Eremia,…

- Din fericire, un prim pas al autoritaților, se permite desfașurarea evenimentelor in aer liber, dar cu participare limitata, publicul fiind distanțat printr-o organizare speciala, iar purtatea maștii fiind obligatorie. Pana cand reflectoarele in salile ori arenele de concerte se vor reaprinde ca in…

- Florin Raduța lanseaza cel de-al șaselea single din cariera, „Fara tine”. Dupa ce a cucerit inimile publicului și a fost desemnat caștigator al concursului X Factor in 2015, cu prestația fabuloasa a piesei „It’s a man’s world”, uimind juriul format din Horia Brenciu, Delia și Ștefan Banica Jr., Florin…

- “Jumatate goala” este rezultatul unei colaborari reusite dintre AlbWho si Guz ce imbina versurile de stare cu o productie dance, care nu te lasa sa stai jos. AlbWho, pe numele ei – Alexandra Albu, este un producator promitator ce asigura sa ia prin surprindere industria muzicala romaneasca, desigur,…