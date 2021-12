Albumul „30” al cântăreţei Adele, pentru a doua săptămână pe primul loc în topul american Albumul „30” al cantaretei engleze Adele a petrecut a doua saptamana, consecutiv, pe primul loc in topul american Billboard 200. In saptamana incheiata pe 2 decembrie, albumul a fost vandut in 288.000 de unitati, potrivit MRC Data, cu 66% in scadere fata de saptamana de debut. Totusi, „30” a inregistrat cea mai buna a doua saptamana de vanzari pentru un album din ultimii trei ani, de la „Scorpion” al lui Drake. Piesele de pe „30” au fost accesate online, in a doua saptamana de top, de 81,33 milioane de ori. Locul al doilea in clasament a fost ocupat de „Red (Taylor’s Version)” al lui Taylor Swift,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele USR, Dacian Ciolos, afirma ca prin numirea lui Marian Neacsu in functia de secretar general al Guvernului ar fi inselata increderea cetatenilor in stat, intrucat acesta este condamnat penal. Liderul USR mai noteaza intr-o postare pe Facebook ca si-ar dori sa cunoasca parerea premierului…

- Inalți responsabili civili și militari israelieni au condus un exercițiu vizand testarea capacitații de raspuns a țarii in cazul unei noi variante de coronavirus, transmit serviciile primului ministru Naftali Bennett. Responsabilii, reuniți in centrul național de gestionare a crizelor de langa Ierusalim,…

- In penitenciarele din Romania s-a vaccinat intens, ajungandu-se, astfel, ca aproape 80% dintre persoanele care sunt in inchisori sa fie vaccinate. In contextul epidemiologic actual, data fiind creșterea, la nivel național, a numarului de cazuri COVID-19 raportate in valul 4 al pandemiei, Administrația…

- Cantareata Cardi B va gazdui gala American Music Awards, care va avea loc pe 21 noiembrie, la Microsoft Theater din Los Angeles. Este pentru prima data cand Cardi B, care a castigat cinci trofee American Music Awards, este gazda unui astfel de show. Anterior, gala a fost prezentata de unii ca Jennifer…

- Albumul „Certified Lover Boy” al cantaretului Drake s-a clasat pentru a cincea saptamana neconsecutiv in fruntea Billboard 200, in timp ce Lana Del Rey a inregistrat a opta prezenta in top 10, iar Elton John, a 21-a, potrivit news.ro. „Certified Lover Boy” a fost vandut in SUA, in saptamana…

- Albumul „Certified Lover Boy” al cantaretului canadian Drake conduce clasamentul Billboard 200 pentru a patra saptamana neconsecutiv. In saptamana incheiata pe 14 octombrie, albumul a fost vandut in SUA in 94.000 de unitati si a urcat un loc in lista, potrivit MRC Data. „Certified Lover Boy” a petrecut…

- Albumul „Certified Lover Boy” al cantaretului Drake s-a mentinut in fruntea clasamentului american al albumelor, Billboard 200. Metallica a revenit in top 10 dupa aproximativ trei decenii. Noul disc al lui Drake a fost vandut in SUA, in a doua saptamana de la aparitie, in 236.000 de unitati, potrivit…

- „Certified Lover Boy” al cantaretului Drake s-a mentinut in fruntea clasamentului american al albumelor, Billboard 200, in timp ce Metallica a revenit in top 10 dupa aproximativ trei decenii. „Metallica” a urcat de pe locul 158 pe 9 in contextul relansarii lui in mai multe variante pentru a marca 30…