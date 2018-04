Stiri pe aceeasi tema

- Garantiile de securitate pentru Romania sunt apartenenta la NATO si parteneriatul strategic cu Statele Unite, dar, in acelasi timp, este nevoie si de o coerenta in ceea ce priveste abordarile nationale in domeniul apararii si securitatii nationale, a declarat marti presedintele Camerei Deputatilor,…

- Doua distrugatoare ale marinei militare americane au fost trmise in Marea Neagra pentru a consolida prezenta SUA in aceasta regiune si pentru a-si linisti aliatii. Distrugatorul american DDG-64 Carney a intrat in Marea Neagra pentru a se alatura distrugatorului DDG-71Ross, a anuntat serviciul…

- Lupta impotriva terorismului trece in planul doi, cel puțin in Strategia de Securitate a Statelor Unite ale Americii si in discursurile publice ale unor inalți oficiali britanici. Statisticile oficiale arata ca in 2017, la nivel mondial, au avut loc 1.182 de atacuri teroriste, in care au murit 7.809…

- Presedintele american Donald Trump va cere un buget de 716 miliarde de dolari pentru Aparare în 2019, în crestere cu 7% fata de bugetul pentru anul 2018, au anuntat vineri doi oficiali americani citati de site-ul agentiei Reuters. Cele 716 miliarde de dolari ar acoperi…

- Statele Unite se confrunta cu "amenintari in crestere" din partea Chinei si Rusiei, "puteri revizioniste" care "incearca sa creeze o lume in conformitate cu modelele lor autoritare", a declarat, vineri, la Washington, ministrul american al Apararii, Jim Mattis, care a prezentat noua "Strategie de aparare…

- Susținut de trupele trimise de Moscova și speculand indignarea exprimata in ultimele zile de Turcia fața de sprijinul acordat de SUA milițiilor kurde pe teritoriul sirian, regimul de la Damasc a lansat...