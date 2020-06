Stiri pe aceeasi tema

- Mijlocașul Gheorghe Grozav (29 de ani) a fost prezentat oficial la Diosgyori VTK, ocupanta locului 7 in prima liga din Ungaria. Pus pe liber de maghiarii de la Kisvarda, Gicu Grozav a ales sa iși continue cariera in același campionat. Fotbalistul cu 30 de selecții in prima reprezentativa a oferit și…

- Fostul fundaș central al Universitații Craiova , portughezul Tiago Ferreira, a emnat astazi cu fosta campioana a Ungariei, MTK Budapesta. Fotbalistul lusitan a ajuns la MTK din postura de jucator liber de contract, dupa ce și-a reziliat contractul cu Știința in luna aprilie. „Din multe puncte de vedere,…

- Albaiulianul Gicu Grozav este dorit de echipa croata, Slaven Belupo. Grozav este liber de contract, dupa ce Kisvarda, echipa din Ungaria pentru care a evoluat pana de curand, a reziliat contractul cu acesta. Motivul pentru care Kisvarda a hotarat sa renunțe la Grozav ar fi ca fotbalistul din Alba Iulia…

- Fotbalistul roman Claudiu Bumba a marcat golul prin care Kisvarda FC a invins-o pe Ujpest FC, cu 1-0, sambata, pe teren propriu, in etapa a 26-a a campionatului Ungariei, Bumba a inscris in min. 63 al partidei. Mijlocasul roman a primit un cartonas galben in min. 34 si a fost inlocuit in min. 90 cu…

- Ziarul Unirea Albaiulianul Mihai Minca, despre situația din Ungaria in perioada pandemiei de coronavirus | “Aici oamenii au ințeles gravitatea acestui virus și s-au conformat”, spune portarul ex-unirist Portarul albaiulian Mihai Minca a ajuns in 2018 in Ungaria, prima sa aventura externa insemnand contractul…

- Unul dintre cei mai apreciați jucatori din ”istoria recenta” a Petrolului, Gicu Grozav – aflat in inima suporterilor pentru sprijinul acordat și noului Petrolul, la inceputurile proiectului – este ”parte” intr-o intamplare nefericita cauzata de restricțiile impuse odata cu epidemia de coronavirus. Alaturi…

- Iasmin Latovlevici (33 de ani) și Gheorghe Grozav (29 de ani) au fost dați afara de la Kisvarda, deoarece au ales sa paraseasca Ungaria in contextul pandemiei de coronavirus, fara sa le fie permis. Directorul sportiv Attila Revesz a declarat ca cei doi romani nu au anunțat echipa ca vor pleca din țara,…

- Gicu Grozav si Iasmin Latovlevici au ales sa plece acasa in timpul pandemiei de coronavirus, gest pe care clubul maghiar l-a perceput ca o iresponsabilitate, iar contractele celor doi au fost incheiate. FRF a luat MASURI DURE in criza CORONAVIRUS. Anunt de ultima ora al presedintelui Razvan…