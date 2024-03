Stiri pe aceeasi tema

- O masina de raliu a intrat, duminica, intr-un grup de spectatori in Ungaria, provocand moartea a patru persoane si ranirea altor cateva, a anuntat politia, relateaza AP, potrivit News.ro.

- Cel puțin patru persoane au murit si alte sapte au fost ranite duminica in Ungaria dupa ce un vehicul care participa la un raliu a iesit de pe traseu si a intrat in spectatori, au anuntat autoritatile ungare, citate de AFP.

- Șeful Administratiei Militare Regionale Odesa, Oleh Kiper a declarat ca la Odesa, 20 de persoane au fost ucise și peste 70 au fost ranite, in urma unui atac cu rachete rusești. Initial, un prim bilant al atacului rusesc de la Odesa anunta ca 16 persoane au fost ucise și 73 au fost ranite, dupa cum declara,…

- Șeful Administratiei Militare Regionale Odesa, Oleh Kiper a declarat ca la Odesa, 20 de persoane au fost ucise și peste 70 au fost ranite, in urma unui atac cu rachete rusești, informeaza Rador Radio Romania. Initial, un prim bilant al atacului rusesc de la Odesa anunta ca 16 persoane au fost ucise…

- Șeful Administratiei Militare Regionale Odesa, Oleh Kiper a declarat ca la Odesa, 20 de persoane au fost ucise și peste 70 au fost ranite, in urma unui atac cu rachete rusești, informeaza Rador Radio Romania. Initial, un prim bilant al atacului rusesc de la Odesa anunta ca 16 persoane au fost ucise…

- Premierul ungar Viktor Orban a vorbit despre schimbarile care au loc in lume și despre direcțiile strategice ale politicii externe a Ungariei la reuniunea anuala a ambasadorilor, care a avut loc marți dimineața la Ministerul Afacerilor Externe și al Comerțului Exterior din Ungaria - a declarat șeful…

- O masina a intrat in plin, vineri, in oamenii care traversau pe o trecere de pietoni din centrul orasului Szczecin. Potrivit autoritatilor, cel putin 17 persoane sunt ranite, relateaza BFMTV, conform News.ro. Dintre cele 17 persoane ranite, trei sunt minori si doi raniti sunt in stare critica, a…

- Trei persoane au fost ranite dupa ce un sofer a patruns pe contrasens, lovind o masina care circula in sens opus. Doua dintre victime au avut nevoie de descarcerare. Accidentul a avut loc joi, in localitatea Voiteg, pe drumul care leaga Timisoara de frontiera cu Serbia, scrie News.ro. Un tanar, de 18…