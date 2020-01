Stiri pe aceeasi tema

- Administrația publica locala din comuna Bistra a premiat la final de an 2019, performanța si valorile. Fotbalistii – juniori și seniori, karatistii de la CSC Bistra care au obținut rezultate deosebite la competitiile din anul care a trecut, au fost premiati de catre primarul Traian Gligor. Intr-o atmosfera…

- FELICITATI… Cei mai buni sportivi ai clubului “Wazary Dojo” din Barlad au fost premiati de conducerea clubului, la finalul anului trecut, in cadrul unui eveniment organizat de sensei Alexandru Rotaru. Au primit diplome de excelenta si medalii sportivii care au cucerit medalii la campionatele si concursurile…

- Consiliul Județean Gorj a premiat și in acest an pe tinerii din cadrul Clubului Sportiv ”Pandurii” Targu Jiu, care au obținut rezultate de excepție in competiții de talie naționala in anul 2019. ”Prin acordarea acestor premii, recunoaștem valoarea și performanțele excepționale obținute…

- Grigory Rodchenkov, fost director al laboratorului antidoping din Rusia, refugiat în SUA, a salutat luni sanctiunile aspre dictate de Agentia mondiala antidoping (AMA/WADA) împotriva Rusiei, care a fost exclusa de la Jocurile Olimpice pentru patru ani, dar si de la Cupa Mondiala de fotbal…

- Cei mai mulți dintre sportivii clujeni premiați provin de la clubul Universitatea Cluj, fiind însa recompensați și câțiva sportivi de la alte cluburi private din oraș, Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj: „Sportul este despre performanța, competiție și…

- Uneori, fotbalul nu este doar despre jucatori. La „Smiley News”, Catalin Oprișan, redactorul șef de la a1.ro, ne-a aratat un moment incredibil. Pentru prima data in istorie, oamenii cu dizabilitați au avut un rol cheie pe teren!

- Cel mai bun sportiv din istoria Romaniei la Orientare si un adevarat lider al alergatorilor montani din tara noastra, poreclit „Omu’ Negru”, Ionut Zinca, legitimat la CS Unirea, a reusit o performanta istorica la Jocurile Mondiale Militare ce se desfașoara in China. A cucerit medalia de bronz in proba…

- Clubul Sportiv (CS) Unirea Alba Iulia a caștigat, prin pugiliștii Andrei Daramuș și Daniel Moldovan, doua medalii, de argint și bronz, la Campionatul Național de Box, Seniori, desfașurat la Targu Mureș. In urma prestației foarte bune, Andrei Daramuș, legitimat la CS Unirea Alba Iulia, a fost cooptat…