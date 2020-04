Stiri pe aceeasi tema

- Direcția de Sanatate Publica din Bihor a adoptat o noua strategie de testare a persoanelor pentru depistarea infecției cu coronavirus, metoda care permite creșterea rapida a numarului de teste, potrivit unui comunicat al instituției. Incepand de miercuri, 9 aprilie, in județul Bihor se aplica o noua…

- Luni la pranz in Romania erau confirmate 4.057 cazuri de coronavirus, cu cele mai multe cazuri in Suceava și apoi la mare distanța București. In total in țara sunt peste 23.000 de persoane in carantina și circa 106.000 de persoane in izolare, potrivit unui tablou interactiv publicat de catre Institutul…

- Pe 26 februarie, cand in Norvegia s-a inregistrat primul caz de infecție cu noul coronavirus, autoritațile au decis testarea in masa a populației, noteaza The Telegraph. Azi, statul nordic are 5.759 de bolnavi și numai 71 de decese. Prin comparație, in Romania s-au inregistrat 157 de decese, deși sunt…

- Ministrul Sanatații a spus ca varful pandemiei de coronavirus din Romania este așteptat in partea a doua a lunii aprilie, atunci cand se estimeaza ca numarul romanilor infectați va ajunge la 10 mii de persoane.”Vor fi și cazuri grave. 10.000 de cazuri, dar depinde cum ajungem la aceasta cifra. Daca…

- Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile a elaborat un set de reguli dupa care cetațenii ar trebui sa fie testați pentru noul coronavirus, scrie Agerpres.Algoritmul de testare pentru COVID-19 a fost actualizat si publicat vineri pe site-ul Institutului National de Sanatate…

- Prim-ministrul Ludovic Orban a criticat, joi, metoda de testare ''din usa in usa'' privind infectia cu coronavirus, subliniind importanta respectarii procedurilor recomandate de Institutul National de Sanatate Publica (INSP)."Noi respectam cu strictete procedura adoptata de INSP, care este, de fapt,…

- Au fost anunțate noi reguli de catre Institutul National de Sanatate Publica, in privinta testarii pentru noul coronavirus, informeaza Libertatea. Strategia autoritatilor e axata pe detectarea rapida a cazurilor de COVID-19, in vederea limitarii transmiterii, și pe obținerea de dovezi de transmitere…

- Pana marți dupa-amiaza in Romania au fost confirmate 25 cazuri de pacienți infectați cu coronavirus (COVID 19), din care trei cazuri in Capitala, iar restul in țara. Nu mai puțin de 11.000 de persoane sunt monitorizate și in izolare, iar aproape 100 de persoane sunt in carantina. Un tablou informativ…