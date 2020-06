Alba: Persoanele din Sânmiclăuş afectate de inundaţii, mutate în locuinţe modulare Persoanele din localitatea Sanmiclaus, ale caror locuinte au fost avariate sau distruse de inundatii, vor fi mutate in zece containere modulare, aceasta urmand sa fie predate in cursul zilei de vineri, informeaza Inspectoratul Judetean pentru Situatii de Urgenta (ISU) Alba. "Astazi, in jurul orei 11,30 - 12,00, in localitatea Sanmiclaus, comuna Sona, urmeaza sa fie predate containerele modulare pentru locuit catre persoanele ale caror locuinte au fost afectate de viitura produsa in data de 23 iunie. Containerele au fost repartizate ca urmare a solicitarii adresate de prefectul judetului Alba presedintelui… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

