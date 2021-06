Stiri pe aceeasi tema

- PNL a castigat alegerile de duminica din localitatile dambovitene Braniste, unde a fost ales primarul, si Cojasca, unde au fost alegeri pentru consiliul local, conform datelor partiale de pe site-ul Autoritatii Electorale Permanente. La Braniste, candidatul PNL Mihai Visinescu a obtinut 1.286 de voturi,…

- Daniel Sanzaiana, candidatul propus de PNL, a caștigat alegerile locale de astazi, 27 iunie 2021 și va fi noul primar al comunei Meteș. Principalul contracandidat al acestuia a fost Traian Ursaleș, susținut de PSD. Alegerile la Meteș au fost organizate dupa ce fostului primar, Dan Cosmin Opruța, a decadat…

- Daniel Sanzaiana (PNL) a caștigat alegerile locale de duminica 27 iunie și va fi noul primar al comunei Meteș. Principalul contracandidat a fost Traian Ursaleș din partea PSD. Daniel Sanzaiana este actualul viceprimar al comunei. Alegerile la Meteș au fost organizate dupa decesul tragic al fostului…

- 27 iunie, alegeri parțiale in Alba, la Meteș și Ciuruleasa. Prezența la vot la ora 09:00 27 iunie, alegeri parțiale in Alba, la Meteș și Ciuruleasa. Prezența la vot la ora 09:00 In județul Alba, in comunele Meteș și Ciuruleasa, au loc alegerile pentru funcția de primar, la ora 09:00 prezenta la vot…

- Candidatul din partea PNL pentru funcția de primar a comunei Ciuruleasa este Cristian Oniciu, de profesie tehnician silvic. In cadrul alegerilor locale 2020, in comuna Ciuruleasa au fost inscriși pe listele electorale 948 de alegatori, fiind prezenți la vot un numar de 728 de alegatori. Autoritatea…