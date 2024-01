Stiri pe aceeasi tema

- CSC Dumbravita a reluat astazi pregatirea pentru a doua parte a sezonului de Liga a II-a. Reunirea lotului a avut loc la stadionul „Ștefan Dobay”, de unde echipa s-a deplasat la Covaci, pentru primul antrenament al anului. La reunire au fost prezenți mai mulți jucatori noi, cei mai mulți dintre ei sosiți…

- La inceputul saptamanii s-a reunit, in vederea returului ligi a II-a, lotul echipei feminine Atletic Olimpia Gherla. La apelul antrenoarelor Iulia Mera si Alexandra Iusan au raspuns jucatoarele formatiilor de senioare si U 15. foto Claudiu Capra In perioada aceasta, pregatirea fetelor o sa fie concentrata…

- AFK Csikszereda Miercurea Ciuc a invins-o cu scorul de 2-0 in deplasare pe Gloria Buzau, vineri, intr-un meci din etapa a 15-a a Ligii a II-a de fotbal. Golurile au fost reusite de Richard Jelena, in minutul 26, si Bence Pinter (43). FK Csikszereda Miercurea Ciuc a acumulat 22 de puncte si este pe…

- Timisenii pregatiti de Cosmin Stan de afla pe o panta ascendenta dupa startul bun de sezon in Liga 2. CSC Dumbravita a fost invinsa astazi de Gloria Buzau, scor 0-1, in urma unei greseli a portarului Catalin Trifon. Kamil Wiktorski a semnat reusita oaspetilor, cea care a provocat primul esec acasa pentru…

- CSC Dumbravita se pregatește de ultimul joc oficial organizat pe arena „Ștefan Dobay” in anul 2023. In etapa a 14-a a Ligii a II-a, gazdele primesc vizita unei echipe puternice din toate punctele de vedere, Gloria Buzau. Meciul va avea loc vineri, 24 noiembrie, de la ora 14.30, și va fi televizat pe…

- Ieri, 31 octombrie, s-a semnat Contractul de lucrari CL 12 Lot 2 „Extindere rețele de alimentare cu apa in UAT Caianu Mic, UAT Tarlișua, UAT Zagra, Sistem nou alimentare cu apa in UAT Spermezeu, Sistem de canalizare in UAT Caianu Mic”. Au participat Grigore-Florin Moldovan (administrator public al Consiliului…

- CSC Dumbravița caștiga cu scorul de 2-0 meciul de acasa cu CSM Alexandria. Timișenii sunt la al cincilea succes in acest sezon, al doilea la rand fara gol primit, dupa victoria de la Dej (1-0), acumuleaza 18 puncte și urca pana pe locul 3. Trupa de la Padurea Verde a reusit o evolutie buna, incepand…