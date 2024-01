Stiri pe aceeasi tema

- SARBATOARE… Mii de vasluieni s-au adunat astazi, 6 ianuarie, in bisericile din județ pentru a lua parte la slujba Botezului Domnului. Agheasma Mare, sfințita in aceasta zi, are puteri tamaduitoare, spun preoții, astfel ca enoriașii au venit in numar mare. Aceștia au ascultat Sfanta Liturghie și slujba…

- LA MULȚI ANI… Anul 2024 a fost intampinat cu entuziasm de vasluieni. Parca mai mulți ca niciodata, aceștia au venit in Centrul Civic al Vasluiului sa vada cum va fi sarbatorit Anul Nou in plina austeritate. Focul de artificii a fost unul fabulos, determinandu-i pe oameni sa-i intoarca spatele primarului…

- GER… Casa de Cultura din Vaslui mai gazduieste un eveniment, ultimul pe acest an, chiar daca temperaturile foarte mici din interior nu mai permit acest lucru. Este vorba despre Concertul Traditional „Am plecat sa colindam”, organizat de Episcopia Husilor. Spectacolul va avea loc duminica, 17 decembrie,…

- AJUTOR DE STAT… Vasluienii isi pot impaduri terenurile, inclusiv pasunile, cu bani de la stat. Tot ce trebuie sa faca este sa elaboreze un proiect in acest sens si sa il depuna prin intermediul unei aplicatii electronice a Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor. Proprietarii de terenuri pot primi…

- CONCURS… Scoala Gimnaziala „Mihai Eminescu” Vaslui s-a clasat pe locul III in cadrul competitiei nationale „Nicio baterie la gunoi”. Pe locul I s-a aflat echipa unui colegiu din Brasov, iar pe locul II, o scoala din Ramnicu Valcea. In total, organizatorii au premiat opt scoli din sapte judete pentru…

- GHINION… CSM Vaslui a cedat cu 1-0 meciul cu CSM Bacau, din penultima etapa din 2023, ca urmare a unui gol primit in minutul 83. Vasluienii coboara pe locul 5 in clasament, dar pastreaza șanse la calificarea in play-off. In ultimele doua etape de campionat, CSM Vaslui a avut parte de adversari dificili…

- LA TEATRU… Vasluienii sunt invitati la un spectacol de teatru deosebit: „Da-i bataie”. Distributia reuneste sapte actori-vedeta, pentru prima data in acelasi spectacol, cu totii pe aceeasi scena. Este vorba despre Mirela Oprisor, Vlad Zamfirescu, Marius Manole, Diana Roman, Medeea Marinescu, Șerban…

- IMPLICARE… Vasluienii se vor putea implica, de luna viitoare, in deciziile Consiliului Local. Aceștia vor putea propune, in perioada 6 noiembrie – 7 decembrie, proiecte pe platforma bugetareparticipativa.primariavaslui.ro. Cei care nu au acces la internet sau nu se pricep sa foloseasca un calculator…