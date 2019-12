In Romania sunt aproximativ 650.000 de consumatori de droguri tineri, iar in ultimii ani numarul acestora a crescut de peste 7 ori, potrivit datelor Agentiei Nationale Antidrog, anunta RRA.

Liceenii sunt printre cei mai frecventi consumatori, in special de canabis, ajungandu-se in situatia in care nu exista liceu din tara in care sa nu fi fost descoperit cel putin un caz, sustin specialistii Agentiei.