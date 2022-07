Stiri pe aceeasi tema

- Toni Petrea (47 de ani), antrenorul celor de la FCSB, a vorbit despre situația fotbaliștilor sai inainte de debutul in noul campionat al Ligii 1. FCSB - U Cluj se joaca duminica, 17 iulie, de la ora 21:30. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe DigiSport 1, PrimaSport 1 și OrangeSport…

- Toni Petrea (47 de ani), antrenorul celor de la FCSB, a susținut o conferința de presa inaintea debutului in noul sezon al Ligii 1, impotriva celor de la U Cluj. FCSB - U Cluj se joaca duminica, 17 iulie, de la ora 21:30. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe DigiSport 1, PrimaSport…

- FCSB a primit o lovitura serioasa la nici doua zile inaintea primului meci din noul sezon, duelul de pe teren propriu cu U Cluj. Andrei Dumiter (23 de ani) a suferit o accidentare grava, care-l va ține in afara circuitului o perioada indelungata de timp. FCSB - U Cluj se joaca duminica, 17 iulie, de…

- FC Voluntari a vandut 5.000 de bilete pentru meciul cu FCSB intr-un interval de 24 de ore! Ilfovenii se pregatesc pentru o asistența impresionanta pe Arena Naționala, stadion cu o capacitate de 55.634 locuri. FC Voluntari - FCSB se va juca sambata, 14 mai, de la ora 21:00. Partida va fi live pe GSP.ro…

- In aceasta seara, de la ora 19:30, U Cluj va juca cu FC Hermannstadt in etapa 9 din play-off-ul Ligii 2. Cu o victorie, gazdele ar obține promovarea directa in primul eșalon. Sibienii, in schimb, au nevoie sa incheie sezonul cu cel puțin un punct peste „șepcile roșii” astfel incat sa prinda loc direct…

- Gigi Becali (63 de ani), patronul FCSB, este extrem de increzator inainte de meciul cu CS Universitatea, programat duminica, 8 mai, de la ora 19:30 (DigiSport 1, OrangeSport 1, PrimaSport 1). „Echipa noastra e prea puternica acum”, susține latifundiarul. Cu 3 victorii in ultimele 3 etape din play-off,…

- Toni Petrea (47 de ani), antrenorul lui FCSB, a prefațat duelul cu CSU Craiova din etapa 8 a play-off-ului Ligii 1. „Principalul” roș-albaștrilor a subliniat importanța unei victorii, care ar face ca FCSB sa ramana la mana ei in lupta pentru titlu. CSU Craiova - FCSB este programat duminica, 8 mai,…

- Dan Petrescu (54 de ani), antrenorul celor de la CFR Cluj, a anunțat portarul pe care se va baza la partida cu Farul, din etapa #7 a play-off-ului Ligii 1. Meciul CFR Cluj - Farul se va juca duminica, 1 mai, de la ora 21:30, liveTEXT pe GSP.ro și transmis la TV de Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima…