Alarmă cu bombă, la Iulius Mall Timișoara. Autoritățile în alertă Autoritațile au intrat in alerta dupa ce un apel a anunțat o bomba la cel mai mare cetru comercial din Timișoara – Iulius Mall. Conform primelor informații, apelul a fost primit la 18,11, o voce anunțand ”bomba la Iulius Mall”. La fața locului au fost trimise mai multe echipaje de intervenție de la ISU Banat, […] Articolul Alarma cu bomba, la Iulius Mall Timișoara. Autoritațile in alerta a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

