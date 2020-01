A mai trecut un an. In sfarșit. Fara zapada, dar sarbatorit in lux și pompos. Așa cum știm noi, moldovenii. Am facut o evaluare a notelor, a intamplarilor, a visurilor, a coșmarurilor, a pierderilor sau a ciștigurilor. Voiam sau nu voiam, am stat treji cel puțin pana la miezul nopții, ca sa vedem toate programele TV sinistre, mereu cu același glume, aceleași personaje, aceleași scenete. La o adica, ce este luxul? Nimic din ceea ce știam noi. Adevaratul lux este sa traiești așa cum te simti tu confortabil. Sa porți pantofi confortabili. Sa te fardezi cu o culoare de ruj care iți place, sau fara…