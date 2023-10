Organizațiile teroriste Al-Qaida și Statul Islamic le-au cerut adepților sa loveasca ținte legate de Israel, Statele Unite ale Americii și de comunitațile de evrei, ceea ce inseamna ca sunt șanse pentru amplificarea violenței de tip terorist im Orientul Mijlociu și in Occident, potrivit publicației britanice The Guardian. Intr-o serie de comunicate din ultimele doua saptamani, […] The post Al-Qaida și Statul Islamic le cer adepților sa loveasca Israel, SUA și comunitațile de evrei appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .