Stiri pe aceeasi tema

- Actorul Al Pacino se alatura distributiei filmului „Once Upon a Time in Hollywood” al lui Quentin Tarantino despre Sharon Tate, informeaza Variety citat de News.ro. Pacino, aflat la prima colaborare cu Tarantino, va juca rolul Marvin Shwarz – agentul actorului interpretat de Leonardo DiCaprio in film.…

- Povestea lui Sharon Tate, starleta si sotia lui Roman Polanski, una dintre victimele criminalului Charles Manson, va reinvia intr-un film in regia celebrul regizor Quentin Tarantino. Povestea care a cutremurat Hollywood-ul va fi rescrisa cu nume grele din lumeaa filmului, precum Al Pacino, Brad Pitt…

- Actorul Al Pacino se alatura distributiei filmului „Once Upon a Time in Hollywood” al lui Quentin Tarantino despre Sharon Tate, informeaza Variety, scrie news.ro.Pacino, aflat la prima colaborare cu Tarantino, va juca rolul Marvin Shwarz - agentul actorului interpretat de Leonardo DiCaprio…

- Unii dintre cei apreciați actori la nivel mondial, precum Al Pacino, Brad Pitt si Leonardo DiCaprio, vor fi reuniți de celebrul regizor Quentin Tarantino in distribuția unui film despre Sharon Tate, starleta si sotia lui Roman Polanski care a fost una dintre victimele criminalului Charles Manson.

- E oficial! Actrița Margot Robbie a batut palma cu cineastul Quentin Tarantino pentru a juca rolul lui Sharon Tate in filmul „Once Upon a Time In Hollywood”. Ea se va alatura altor doi actori de succes de la Hollywood, Leonardo DiCaprio si Brad Pitt. Deocamdata, doar cele trei nume sunt confirmate pentru…

- Burt Reynolds, Tim Roth, Kurt Russell si Michael Madsen pun la punct detaliile respectivelor lor contracte pentru a se alatura distributiei filmului 'Once Upon a Time in Hollywood', viitoarea productie a lui Quentin Tarantino, potrivit site-ului de specialitate Deadline, citat miercuri de…

- Leonardo DiCaprio si Quentin Tarantino au surprins participantii la un eveniment destinat proprietarilor de sali de cinema vorbind despre ''Once Upon A Time In Hollywood'', noul film al lui Tarantino, in care va aparea si Brad Pitt, informeaza Press Association. Actorul si regizorul…