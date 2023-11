Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 195 de palestinieni au fost ucisi in atacurile israeliene asupra taberei de refugiati de la Jabaliya, in Fasia Gaza, in ultimele doua zile. Anunțul a fost facut de biroul de presa al guvernului Hamas, informeaza Reuters, citat de presa romana .

- Forțele de aparare israeliene au confirmat ca avioanele lor de vinatoare au lovit tabara de refugiați Jabalia din Fișia Gaza, ceea ce a dus la moartea unui comandant de rang inalt al Hamas și la distrugerea infrastructurii subterane a militanților. Declarația este comunicata de RBC-Ucraina cu referire…

- Armata israeliana a confirmat ca a bombardat marti tabara de refugiati din Jabalia in Fasia Gaza, afirmand ca a ucis acolo un comandant al Hamas care ar fi fost unul dintre responsabilii pentru atacurile teroriste din 7 octombrie. „Eliminarea lui a avut loc in cadrul unei ample operatiuni de lupta impotriva…

- Ministerul de Interne condus de Hamas din Fașia Gaza a anunțat marți ca blocuri de apartamente dintr-o zona rezidențiala a taberei de refugiați Jabalia din nordul Gazei au fost lovite de o serie de atacuri aeriene israeliene. Atacul a facut „peste 50 de morți și aproximativ 150 de raniți”, in vreme…

- Armata israeliana a inceput marți, 24 octombrie, sa distribuie in Fasia Gaza fluturasi in care locuitorii sunt chemati sa-i transmita, in schimbul protecției și al unor recompense financiare, toate informatiile de care dispun despre ostaticii israelieni capturati de Hamas, scrie Agerpres preluand AFP.Jurnalisti…

- Palestinienii s-au grabit sa duca raniții la spitalul Nasser, dupa un atac aerian israelian de joi (19 octombrie), in Khan Younis, in sudul Fașiei Gaza, potrivit Reuters. Printre raniți au fost vazuți copii mici și lucratori ONU. Anterior, presa Hamas a raportat ca mai mulți palestinieni au fost uciși…

- Cel putin sase persoane care se adaposteau intr-o scoala administrata de Agentia ONU pentru refugiati in Fasia Gaza au fost ucise marti intr-un raid israelian, a anuntat Agentia ONU pentru refugiati palestinieni (UNRWA), relateaza AFP. „Scoala a fost lovita in timpul bombardamentelor fortelor israeliene…

- Cel putin sase persoane care se adaposteau intr-o scoala administrata de Agentia ONU pentru refugiati in Fasia Gaza au fost ucise marti intr-un raid israelian, a anuntat Agentia ONU pentru refugiati palestinieni (UNRWA), relateaza AFP. „Scoala a fost lovita in timpul bombardamentelor fortelor israeliene…