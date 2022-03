Ajutor transfrontalier. Medicii de la Victor Babeș au trimis medicamente unui băiețel în nevoie din Serbia Lupta pentru a salva o viața, ajutorul medical pe care poti sa il oferi unui bolnav nu trebuie sa depinda de granițe. Și asta s-a vazut cel mai bine in aceste zile cand medicii și farmaciștii de la Spitalul Victor Babeș din Timișoara, dar și pompierii de la ISU Timiș și-au dat mana pentru a ... The post Ajutor transfrontalier. Medicii de la Victor Babeș au trimis medicamente unui baiețel in nevoie din Serbia appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

Sursa articol si foto: debanat.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Omenia nu cunoaște granițe! Viața unui copilaș din Serbia, salvata de ajutorul medical oferit de la Timișoara. Lupta pentru a salva o viața, ajutorul medical pe care poți sa il oferi unui bolnav nu trebuie sa depinda de granițe.

- Un baiat din Serbia, diagnosticat cu botulism, a fost salvat de medicii și farmaciștii Spitalului Victor Babeș și de angajații ISU Timiș, care au dus la granița serul antibotulinic necesar. Acesta a fost preluat la frontiera de medicul copilului. Potrivit reprezentanților Spitalului Victor Babeș din…

- Doctorii de la Secția ATI a Spitalului Județean din Timișoara au trimis, marți, ajutoare Spitalului din Odessa (Ucraina). Acestea constau in materiale sanitare și medicamente. Asociatia pentru ATI „Aurel Mogoșeanu” Timișoara doneaza Secției ATI a Spitalului din Odessa materiale sanitare și medicamente,…

- "La o luna de la ieșirea din izolare este indicata o evaluare post-Covid" FOTO: Spitalul Victor Babeș din Timișoara. Medicii si autoritatile atrag atentia ca în acest moment, masurile de prevenire a infectarii cu virusul SARS-CoV-2 trebuie respectate, chiar daca amploarea valului cinci…

- Timișoara – Moravița va deveni sigur autostrada, a anunțat astazi, la Timișoara, ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu. Afirmația vine dupa ce doua comisii, reprezentand ministerele de specialitate din Romania și Serbia, s-au intalnit la Timișoara, pentru a discuta o serie de detalii legate de…

- Creșterea numarului de copii infectați cu SARS-CoV 2, in ultimele zile, determina o reorganizare a paturilor in spital. Astfel, se extinde zona roșie destinata Pediatriei, au transmis, joi, reprezentanții Spitalului de Boli Infecțioase „Victor Babeș” din Timișoara. Incepand de vineri, vor fi alocate…

- In luna martie a anului trecut, 50 de medici de familie au acceptat provocarea lansata de municipalitatea timișoreana și au intrat in programul pilot ”Stop pandemia!”, prin care au inceput vaccinarea anti-Covid in cabinete. Succesul inregistrat de acest program la Timișoara, a facut ca astazi el sa…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Cruceni au depistat, in cadrul unei actiuni pe linia migratiei ilegale, mai multi cetateni din India care au trecut ilegal frontiera din Serbia in Romania. Soferul care urma sa-i transporte in Timisoara este cercetat pentru infractiunea…