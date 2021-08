Comisia Europeana a anuntat miercuri ca va trimite avioane, elicoptere si pompieri catre Turcia, Italia, Grecia, Albania si Macedonia de Nord pentru a sprijini in lupta impotriva incendiilor, informeaza AFP. Trei bombardiere cu apa au fost deja trimise in Turcia, afectata de incendii fara precedent in instoria moderna a țarii. Opt oameni au murit și […] The post Ajutor pentru țarile mistuite de foc. Avioane, elicoptere și pompieri se indreapta spre Italia, Turcia, Grecia, Albania și Macedonia appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .