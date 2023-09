Stiri pe aceeasi tema

- Intra a doua tranșa de bani. Plațile se vor face in curand. Prima tranșa de bani a fost virata in luna ianuarie. Aceste ajutoare se vor duce catre pensionarii cu pensii mai mici de 3000 de lei. Pensionarii cu venituri mici vor primi a doua tranșa a ajutorului financiar: in cuantum de 500 lei, daca nivelul…

- Pensionarii cu venituri sub 3.000 de lei primesc ajutor financiar de la Guvern, in luna octombrie. Pensionarii care au venituri mici beneficiaza in acest an de doua tranșe de ajutor financiar de la Guvern. Sumele pot varia intre 600 și 1.000 de lei, in funcție de veniturile fiecarui pensionar. Doina…

- Romanii care au pensii mai mici de 3000 de lei vor primi de la Gauvern, in luna octombrie, sume cuprinse intre 300 și 500 de lei. OUG nr. 168/2022 prevede un ajutor financiar acordat pensionarilor sistemului public de pensii, celor din sistemul pensiilor militare de stat si beneficiarilor de drepturi…

- Simona Bucura-Oprescu: Posibilitatea cumpararii vechimii in munca necesara pensionarii pentru limita de varsta, prelungita pana la 31 decembrie 2024 Ministerul Muncii și Solidaritații Sociale a lansat in transparența decizionala un proiect de Ordonanta de Urgenta privind domeniul pensiilor publice,…

- Cea de-a doua tranșa de 700 de lei pentru plata facturilor la energie, de altfel și ultima, pentru ca din 2024 ajutorul nu se va mai acorda, urmeaza sa fie platita in septembrie. Prima tranșa de bani a fost virata pe carduri, incepand cu luna februarie 2023. Cardurile au ajuns la peste doua milioane…

- Ajutor financiar pentru pensionari 2023: Cum sunt acordați banii și care sunt categoriile de venituri luate in considerare pentru seniorii care au sub 3.000 de lei Ajutor financiar pentru pensionari 2023: Cum sunt acordați banii și care sunt categoriile de venituri luate in considerare pentru seniorii…

- Guvernul Ciolacu a adoptat, vineri, o Ordonanța de Urgența privind instituirea unei scheme de ajutor de stat in sectorul creșterii animalelor.Schema de ajutor de stat are ca scop acoperirea costurilor administrative pentru intocmirea și menținerea registrului genealogic, precum și a costurilor aferente…