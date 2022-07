Ajutor excepțional de 35.000 euro pentru pomicultori pentru îngrășăminte și motorină Producatorii din sectorul pomicol și viticultorii vor beneficia de un ajutor excepțional, care nu poate sa fie mai mare de 35.000 euro și se aloca pentru suprafețe de maximum 200 ha. Din pacate, cum se intampla in ultima vreme, producatorii afla de acest sprijin pe ultima suta de metri, daca ne gandim ca peste o luna expira perioada in care pot beneficia de aceasta masura. Grantul financiar se acorda pentru susținerea unor cheltuieli angajate in perioada 24 februarie – 12 august 2022, potrivit unui proiect de act normativ aflat in dezbatere publica pe site-ul MADR. Ramane, insa intrebarea: din… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

