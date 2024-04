Stiri pe aceeasi tema

- Aleșii locali din municipiul Targu Mureș au aprobat, cu prilejul unei ședințe extraordinare de lucru care a avut loc in data de 8 februarie 2024, alocarea sumei de 305.453 de lei din bugetul local pentru sprijinirea a 27 de proiecte de invațamant, in baza concursului de proiecte aferent semestrului…

- Presedintele Aliantei Maghiare din Transilvania (AMT), deputatul Zakarias Zoltan, a anuntat vineri, 16 februarie, constituirea organizatiei Targu Mures a AMT, echipa de conducere fiind formata din Kali Istvan, in calitate de presedinte, si din Papai Laszlo si Mozes Adam, ca vicepresedinti.„Ieri a avut…

- A doua ediție a conferinței Limitl3SS va avea loc in data de 2 martie 2024, la Palatul Culturii din Targu Mureș, și se va bucura de prezența unor speakeri renumiți, printre care cunoscutul medic Gabor Mate. Evenimentul este organizat de We Are 3SS și Asociația We Care We Grow și se adreseaza ganditorilor…

- Din 28 martie, compania aeriana low-cost maghiara va elimina doua dintre cele patru destinații ale sale de pe Aeroportul Internațional Transilvania de la Targu Mureș. In timpul verii, nu va zbura in Germania, suspendandu-și ambele zboruri catre Memmingen și Dortmund. Unele destinații vor disparea și…

- Aeroportul Internațional "Transilvania" Targu Mureș a inregistrat in decursul anului 2023 un numar total de 262.997 de pasageri, potrivit unor statistici publicate vineri, 19 ianuarie, de catre Asociația Aeroporturilor din Romania. Conform sursei citate, topul aeroporturilor din Romania in funcție de…

- Aleșii locali ai municipiului Targu Mureș sunt invitați sa decida, intr-o ședința viitoare de Consiliu Local, cu privire la oportunitatea aprobarii Planului Urbanistic Zonal (PUZ) aferent obiectivului de investiție "Introducere teren in intravilanul localitații și stabilire reglementari urbanistice…

- Aeroportul Internațional "Transilvania" Targu Mureș scoate la concurs un post de operator handling. Potrivit unui anunț, concursul va avea loc in data de 6 februarie 2024, de la ora 10.00, iar data limita pentru depunerea dosarelor de inscriere este 30 ianuarie 2024, ora 15.30. Informații suplimentare…

- Aleșii locali ai comunei Santana de Mureș au aprobat, cu prilejul unei ședințe ordinare de lucru care a avut loc in luna decembrie 2023, documentația de urbanism "Plan Urbanistic Zonal – PUZ Centru comercial, reglementare teren, construire centru comercial, accese auto, pietonal, parcare și amplasare…