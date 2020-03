Ajutor de miliarde de euro pentru firmele lovite de pandemie: Pagubele economice rezultate sunt imediate si extinse

Stiri pe aceeasi tema

- Economia Uniunii Europene ar putea sa se contracte cu 1% in 2020 din cauza coronavirusului, se arata intr-un document al Comisiei Europene, insa o serie de oficiali precum si estimarile interne ale executivului comunitar sunt mult mai pesimiste si arata spre o contractie de pana la 2,5%, transmite Reuters.…

- Presedintele Eurogrupului, Mario Centeno, a declarat luni ca masurile de izolare adoptate pentru a opri pandemia de coronavirus aduc economiile europene intr-o situatie comparabila cu cea a unui razboi dar a dat asigurari ca ministrii de Finante din Uniunea Europeana vor da un raspuns coordonat, informeaza…

- Ministrii de finante ai țarilor G7 susțin ca vor folosi toate instrumentele de politica guvernamentala de care dispun pentru a obtine o crestere economica solida si sustenabila si pentru a proteja economia globala de riscurile pe care le presupune epidemia de Covid-19, a transmis, marți, Reuters,…

- Uniunea Europeana vrea ca G20, care reuneste cei mai importanti liderii financiari ai lumii, sa ajunga la un acord, pana la sfarsitul acestui an, in ceea ce priveste impozitarea gigantilor digitali precum Google, Amazon si Facebook, arata un document citat de Reuters, scrie Mediafax.Ministrii…

- Uniunea Europeana vrea ca prioritatea liderilor financiari mondiali sa fie un acord privind impozitarea gigantilor din industria digitala, precum Google, Amazon si Facebook, potrivit unui document citat de Reuters, preluat de news.ro.Ministrii de Finante si guvernatorii bancilor centrale din…

- Președintele Uniunii Europene a propus vineri sa completeze gaura lasata de Marea Britanie în urmatorul buget pe termen lung al blocului, cu venituri dintr-o noua taxa pe materiale plastice și fonduri din comerțul cu emisii de carbon, noteaza Reuters.La summit-ul ce urmeaza a avea loc…

- Banca Europeana de Investitii (BEI) a anuntat joi ca intentioneaza pana in 2025 sa aloce 50% din finantarea sa sustenabilitatii mediului si actiunilor de protectie a climei, in crestere fata de 31% anul trecut, transmit DPA si Reuters potrivit Agerpres. BEI - detinuta de statele membre ale Uniunii…

- Serbia are in plan investitii de circa 14 miliarde de euro pana in 2025, pentru cresterea nivelului de trai si imbunatatirea infrastructurii, pentru a o aduce mai aproape de standardele din Uniunea Europeana, a declarat sambata presedintele Aleksandar Vucic, transmite Reuters.Planul a fost…