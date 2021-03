Ajută aspirina la tratarea coronavirusului? Explicații despre cercetările în curs El atrage atenția ca studiul nu are concluzii definitive și ca aspirina sub nicio forma nu trebuie luata fara recomandarea medicului, explicand in același timp premisele pe care se bazeaza studiul israelian: anumite efecte ale aspirinei ar putea combate boala determinata de coronavirus. Romania, in stare de alerta. Din aceasta seara nu se mai iese din casa dupa ora 22:00 Aspirina are efecte antiinflamatorii, antivirale și anticoagulante, toate aceste trei manifestari fiind intalnite și in boala COVID-19, a enumerat dr. Radu Țincu premisele de la care a pornit studiul israelian. Cercetatorii… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

