Stiri pe aceeasi tema

- Compania Airbus Helicopters ar putea inceta activitatile de productie in Romania daca nu primeste o oferta clara din partea Guvernului de la Bucuresti pentru intensificarea productiei in uzina de la Ghimbav, a semnalat directorul general al firmei, Bruno Even, citat de cotidianul La Tribune.

- Guvernele Romaniei si Israelului vor avea o reuniune comuna, la Bucuresti, in lunile urmatoare, a anuntat premierul Benjamin Netanyahu, dupa vizita in Israel a premierului Dancila si a sefului PSD, Liviu Dragnea. De asemenea, Netanyahu isi exprima speranta ca Romania isi va muta ambasada la Ierusalim…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a participat, vineri, la reuniunea sefilor de misiuni diplomatice din statele membre ale Uniunii Europene (HOMS) acreditati la Bucuresti, context in care a exprimat increderea ca rezultatele anului 2018 vor fi similare cu cele obtinute in anul 2017, ca urmare a actiunii…