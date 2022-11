AIE: Producţia de petrol din Rusia va scădea cu 1,4 milioane de barili pe zi în urma embargoului UE Masura care are rolul de a priva Moscova de venituri va crea mai multa incertitudine pentru pietele petroliere si va creste presiunea asupra preturilor, inclusiv ale motorinei, a afirmat pentru energie din Paris in raportul sau lunar privind petrolul. Embargourile UE asupra importurilor de titei si produse petroliere din Rusia si interzicerea serviciilor maritime vor adauga si mai multa presiune asupra echilibrului pe piata mondiala a petrolului si, in special, asupra pietelor diesel deja extrem de stranse”, a spus AIE. ”O propunere de plafonare a pretului petrolului poate ajuta la atenuarea tensiunilor,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

