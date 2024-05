Unele zodii sunt atat de manipulatoare, incat oamenii ar trebui sa fie foarte atenți cu ele. Ai grija cand vine vorba despre acești nativi, pentru ca s-ar putea sa te dezamageasca odata ce se apropie prea mult de tine. Zodiile manipulatoare, care te pot rani Scorpionii sunt ca niște maeștri de șah, planificand cu atenție […] The post Cele mai manipulatoare zodii. Nativii de care trebuie sa te ferești appeared first on Puterea.ro .