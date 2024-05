Stiri pe aceeasi tema

- „Tricolorii” este aplicația pentru telefon lansata de Federația Romana de Fotbal. Suporterii vor gasi aici informații despre meciurile naționalei la EURO 2024: de la harți ale stadionelor pana la punctele dedicate fanilor, scrie europafm.ro. In aplicația „Tricolorii” care poate fi descarcata pe telefoane…

- In luna iunie, naționala Romaniei va disputa doua jocuri de verificare, inainte de Campionatul European de Fotbal. Adversarii tricolorilor vor fi Bulgaria și Liechtenstein, iar ambele meciuri vor avea loc la București. Romania – Bulgaria se joaca pe 4 iunie, de la ora 21:30. Trei zile mai tarziu are…

- In fruntea brigazii „tricolore” la Campionatul European de fotbal – EURO 2024, care va avea loc in Germania in perioada 14 iunie-14 iulie, se afla patru arbitri romani, conform anunțului facut de Comisia de Arbitri a UEFA și preluat de site-ul Federației Romane de Fotbal. Potrivit informațiilor, brigada…

- Campionatul European de Fotbal este unul dintre cele mai așteptate și mai mari evenimente sportive din Europa. Cele mai puternice echipe și cele mai mari rivalitați din fotbal se intalnesc pe același teren verde in timpul acestui campionat. In 2024, Campionatul European de Fotbal se desfașoara in Germania.

- Federația Romana de Fotbal (FRF) a lansat astazi, in colaborare cu PRO TV, postul care va transmite EURO 2024, piesa „Visam Impreuna”, care va fi imnul echipei naționale pentru Campionatul European din Germania. Lansata de casa de producție Hahaha Production, piesa „Visam Impreuna” ii aduce impreuna…

- “Pasele intre prieteni merg cel mai bine. Acum e timpul Romaniei sa inscrie! In iunie, si tricolorii si romanii vor face o figura frumoasa in Europa!”, a scirs Ciolacuu pe Facebok.Campionatul European de fotbal va avea loc in perioada 14 iunie – 14 iulie, in Germania. Romania va juca in grupa E, cu…

- Publicul va cheltui mult in timpul EURO 2024, dar va economisi in urmatoarele luni. Campionatul European de Fotbal organizat in Germania este unul dintre cele doua evenimente sportive de top cu potențial economic major, care vor avea loc in aceasta vara in Europa, deschizand „drumul” inainte de Olimpiada…

