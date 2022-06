Aidan Bissett a lansat single-ul Twenty Something

Stiri pe aceeasi tema

- Leah Kate a lansat single-ul “Twinkle Twinkle Little Bitch”, insotit de videoclipul oficial. Regizat de Aerin Moreno [Madison Beer, Sofi Tukker, Olivia O’Brien], vizualul duce telespectatorii intr-un dormitor al copilariei, unde Leah proclama “I can’t believe that I let you come inside my room. Yeah,…

- Dagny a lansat single-ul “Brightsider”. Vara artistei va fi plina de apariții in festivaluri norvegiene și de o serie de spectacole la Londra, Berlin și Amsterdam. „Brightsider” urmeaza lansarea albumului de debut al lui Dagny, “Strangers / Lovers”, din 2020 și a single-ului ei in colaborare din 2021…

- Dupa ce in urma cu doar doua saptamani a fost desemnat One True Singer, in cadrul show-ului cu același nume produs de Global Records pentru HBO Max, rareș lanseaza “Prea Tanar”, primul lui single din cariera. Piesa a fost scrisa de artist impreuna cu Marcel Botezan și Sebastian Barac, dar și impreuna…

- Alexander 23 a lansat single-ul “The Hardest Part”, care prezinta lupta cu pierderea și nostalgia zdrobita. Melodia emoționanta este preluata de pe albumul de debut al lui Alexander, “Aftershock”, care urmeaza sa fie lansat la sfarșitul acestui an. Deschizandu-se cu un pian, „The Hardest Part” il gasește…

- EVAN GIIA a lansat single-ul “Rabbit Hole”. Este prima piesa lansare solo noua de la “ENDORPHINS”, apreciatul ei EP din 2021. Piesa este o declarație de intenție lenta, uimitoare, in timp ce EVAN GIIA iși semnaleaza nerabdarea fața de noul status quo. „Anul trecut a fost totul despre evoluție. Evoluție…

- „Mi-e dor de tine” este single-ul pe care direcția 5 l-a pregatit pentru vara aceasta, o piesa plina de emoție, o balada romantica ce surprinde prin fiecare vers sentimentele prin care un indragostit trece atunci cand jumatatea lui nu-i este alaturi. Compus de catre Marian Ionescu și Luciana Geamanu,…

- Lauren Spencer-Smith a lansat single-ul “Flowers”, un imn al creșterii personale, despre frangerea inimii și vindecare. Este emoționant, deoarece impartașește anecdote personale printr-o lentila universala. Vorbind despre melodie, Lauren spune: „”Flowers” este despre a privi o experiența trecuta și…

- Dupa ce a lansat melodia “Persuasive”, Doechii continua sa-și dezvolte imboldul muzical cu un nou single intitulat „Crazy”, pe care fanii l-au putut auzi inițial in timpul unui spectacol AFROPUNK din Atlanta, la sfarșitul anului trecut. Produsa de Kal Banx, melodia „Crazy” o evidentiaza pe Doeschii…