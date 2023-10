Stiri pe aceeasi tema

- Raspunsul Israelului la atacurile lansate de gruparea militanta islamista Hamas „va schimba Orientul Mijlociu”, a declarat luni premierul israelian Benjamin Netanyahu, relateaza dpa si AFP. „Cu ce se va confrunta Hamas va fi dur si teribil (…), vom schimba Orientul Mijlociu”, le-a spus Netanyahu unor…

- Un tanar din Fașia Gaza, venit in Romania in calitate de student bursier la o universitate din țara, a fost declarat indezirabil pe teritoriul Romaniei in luna aprilie a acestui an. Dosarul in care s-a decis expulzarea acestuia arata cum tanarul planuia un atac terorist asupra populației evreiești.

- Confruntarile armate dintre Israel și gruparea Hamas continua pentru a treia zi. Luptatorii palestinieni au anunțat ca au lansat rachete asupra orașului israelian Așkelon și ca au vizat Aeroportul Internațional Ben Gurion de langa Tel Aviv. La randul sau, Israelul a afirmat ca a lovit noaptea trecuta…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a anuntat, duminica seara, ca se vor deschide liste pentru cei care ar dori sa se deplaseze in Israel, in cadrul unor echipe medicale, pentru a acorda ajutor sistemului sanitar de acolo. De asemenea, ministrul a precizat ca s-ar putea trimite in timp relativ scurt…

- Fara a avea motivații proprii și explicații ale unei planificari reale, intr-un atac fara orizont de victorie de nici un fel, organizația palestiniana considerata terorista in SUA și un numar de state europene s-a dovedit arma unui terț, cu alte interese.

- Atacul-surpriza al teroriștilor Hamas, care a provocat moartea a sute de civili israelieni și a ridiculizat Shin Bet și Mossad, a declanșat o puternica riposta din partea statului evreu, care a avertizat ca Fașia Gaza va fi redusa la o gramada de moloz. P

- Presedintele Federatiei Comunitatilor Evreiesti din Romania, deputatul Silviu Vexler, a afirmat sambata ca statul Israel va invinge de fiecare data in fata terorii, ca reacție la valul de atacuri cu rachete declanșat de organizația palestiniana hamas. El considera ca „a venit timpul ca intreaga lume…

