Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Romaniei a aprobat o hotarare prin care, incepand cu anul 2023, pensionarii cu venituri de pana la 1.608 lei vor beneficia de medicamente compensate cu 90%. „S-a aprobat astazi hotararea de Guvern pentru aprobarea unor acte normative privind programul de compensare cu 90% a pretului de referinta…

- De serviciile publice gratuite de tip cantina sociala beneficiaza persoane cu venituri sub cel minim garantat, care este de doar 149 de lei de persoana pentru o luna.Cei care depașesc acest prag, platesc 30% din hrana pe care o primesc. Ajutoarele de hrana, oferite de stat, dar și de ONG-uri sau biserici,…

- Bugetul pentru invatamant prevazut pentru anul 2023 este de 49.509 milioane de lei, respectiv 3,2% din PIB. In aceste conditii, bugetul invatamantului pentru anul 2023, pe toate sursele de finantare, este mai mare cu 6.032 milioane de lei fata de executia preliminara pentru anul 2022, precizeaza institutia. MEN…

- Ministerul de Finante din Germania intentioneaza sa introduca o taxa de 33% pe profiturile excesive ale companiilor cu activitati in domeniul petrolului si gazelor naturale, anunta publicatia Die Welt. Guvernul german se asteapta la venituri suplimentare de aproximativ trei miliarde de euro.

- Fiecare familie cu venituri reduse ar putea sa beneficieze de un ajutor in valoare de 500 de lei pe card, bani cu ajutorul carora vor putea fi platite la alegere facturile la energie electrica, gaze, caldura sau lemnele de foc. Sumele ar urma sa ajunga la destinatari in ianuarie 2023. Guvernul ia in…

- Social democrați ar putea propune in Coaliție o noua varianta pentru modificarea Ordonanței pentru prețurile din energie care ar elimina actualele plafone de 0,68 lei/kWh și 0,8 lei kWh. Astfel, prețul energiei electrice ar urma sa fie reglementat la 1,2 -1,3 lei kWh, iar sprijin ar urma sa primeasca…

- In ultimii ani se vorbește despre specialiștii in IT drept angajații cel mai bine platiți pe piața muncii din Romania. O platforma online specializata in recrutarea personalului calificat a realizat o cercetare in acest sector.O analiza a platformei eJobs arata ca media naționala a salariilor…

- De astazi, 3 octombrie 2022, Primaria municipiului Cluj-Napoca, prin Directia de Asistenta Sociala și Medicala, demareaza programul de acordare a ajutoarelor pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie.