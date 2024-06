Biroul Electoral al Sectorului (BES) 2 a aprobat renumararea voturilor din sectiile 195 si 265, „o fractie infima” dintre cele care ridica semne de intrebare, a declarat, duminica, primarul Radu Mihaiu, candidat al Aliantei Dreapta Unita pentru un nou mandat, care ar fi pierdut alegerile. „La o saptamana de la vot, BES recunoaste ca sunt probleme grave (in parte). Doar 2 din 36 sectii vor fi deschise. Au aprobat renumararea a doua sectii: 195 si 265; o fractie infima din cele care ridica semne mari de intrebare. Grosul l-au respins. Nu au adresat deloc problema voturilor in plus. Nu au verificat…